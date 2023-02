Vogliono che sputi su suo padre | Battista a valanga sulla sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Pierluigi, ex vicedirettore del Corriere della Sera, è anche autore del libro Mioera fascista (Mondadori, 2016), nel quale parla del difficile rapporto avuto con ilVittorio, che fu che fu volontario nella Repubblica Sociale Italiana e poi dirigente del Movimento Sociale Italiano. In una intervista a Il Giornale,entra nel merito della polemica che si è scatenata sul busto del Duce che a Ignazio La Russa è stato regalato daldel quale non si vuole liberare. Una statuina che si è trasformata in una sorta di "oggetto del delitto", la "prova" che dimostrerebbe che il presidente del Senato è legato al Ventennio. "Non lo butterò mai, come non butterei un'opera d'arte di Mao Tse Tung se miomi avesse lasciato quella", ha spiegato La Russa. ...