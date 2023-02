Vittoria Belvedere | chi è | età | carriera | oggi | chi è il marito | figli | teatro con Iacchetti | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 febbraio 2023) Nonostante i riflettori siano, ormai da giorni, puntati sul Festival di Sanremo 2023, è davvero difficile immaginare un weekend senza Verissimo e il salotto televisivo di Silvia Toffanin. Anche, infatti, la padrona di casa terrà compagnia al suo pubblico e accoglierà in studio tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Proprio come farà l’attrice ed ex modella: ripercorrerà tutta la suae la sua sfera sentimentale. Dagli esordi al debutto diè nata a Vibo Valentia il 17 gennaio del 1972 ed è una nota attrice ed ex modella. Sappiamo che appena a nove mesi d’età si è trasferita con la famiglia a Vimercate, dove è cresciuta. A 13 anni ha ...