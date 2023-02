(Di sabato 11 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Se dovessero manifestarsi i segni di unae le aspettative di inflazione diventassero insufficientemente ancorate, sarebbe necessario un ulteriore e significativo inasprimento della politica monetaria. Non credo, tuttavia, che dovremmo affidarci esclusivamente alla politica monetaria”. Lo dice il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, nel suo intervento al convegno “The Warwick Economics Summit 2023”.“Ildi tutte le politiche, comprese forse alcune nuove versioni di vecchie ricette di politica dei redditi, potrebbero contribuire sostanzialmente a prevenire il surriscaldamento della domanda e a evitare che l’inflazione diminuisca più lentamente. Ci sono prove significative che questo abbia funzionato bene in alcuni Paesi durante delle fasi ...

Ci sono prove significative che questo abbia funzionato bene in alcuni Paesi durante delle fasi cruciali', prosegue, che ricorda quanto avvenuto in Italia 'alla fine di un lungo processo che ...Ci sono prove significative che questo abbia funzionato bene in alcuni Paesi durante delle fasi cruciali", prosegue, che ricorda quanto avvenuto in Italia "alla fine di un lungo processo che ...

Visco "Serve il contributo di tutti contro la spirale prezzi-salari ... Italpress

Visco: l’Italia reggerà al rialzo dei tassi. L’inflazione non durerà a lungo Milano Finanza

Inflazione, Visco: "Ne usciremo con politiche prudenti" • TAG24 Tag24

Visco, nessun allarme sul rialzo dei tassi Bce. L’Italia è in grado di gestirlo Milano Finanza

Il legame tra evasione fiscale e pagamenti elettronici secondo Visco Tag24

Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, non crede che “l’area dell’euro possa sperimentare la lunga persistenza dell’inflazione osservata in molti Paesi durante gli anni… Leggi ...Serve dunque un calderone di norme e provvedimenti che tenga ... agendo al contempo tramite misure fiscali mirate e temporanee a loro beneficio. Visco ha ricordato per esempio quanto fatto dal suo ...