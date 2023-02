Visco “Serve il contributo di tutti contro la spirale prezzi-salari”

(Di sabato 11 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Se dovessero manifestarsi i segni di unae le aspettative di inflazione diventassero insufficientemente ancorate, sarebbe necessario un ulteriore e significativo inasprimento della politica monetaria. Non credo, tuttavia, che dovremmo affidarci esclusivamente alla politica monetaria”. Lo dice il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, nel suo intervento al convegno “The Warwick Economics Summit 2023”.“Ildi tutte le politiche, comprese forse alcune nuove versioni di vecchie ricette di politica dei redditi, potrebbero contribuire sostanzialmente a prevenire il surriscaldamento della domanda e a evitare che l'inflazione diminuisca più lentamente. Ci sono prove significative che questo abbia funzionato bene in alcuni Paesi durante delle fasi ...

