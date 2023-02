Virtus Ciampino | niente sorpasso Pero | Foligno e Nox Molfetta sgasano

Leggi su seriea24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Girone A sempre in mano al: la capolista regola 6-4 il primato e si mantiene al comando, con due lunghezze di vantaggio sulla L84, che non ha problemi a superare l’ostacolo Santu Predu. Non cambia la vetta della classifica del girone B, nonostante la Sabina Lazio riposasse: lainfatti rallenta in casa (1-1 contro la Roma) non opera il, anzi viene superata da La 10 (3-1 al Cus Pisa), ora seconda. Turno interlocutorio nel girone C dove vincono le prime 5: primato consolidato per l’Atletico, che batte il cinque col Santa Maria Apparente. GIRONE D – Idem nel girone D, dove esultano la capolista Nox, ma anche le inseguitriciCap San Michele e Royal Lamezia, che si staccano dalle altre. Fonte articolo e foto: ...