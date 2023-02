"Violentata durante un massaggio". Il ricordo choc della modella

Un tentativo di stupro da parte del massaggiatoreuna seduta in cui una giovane di 21 anni cercava solo delle manovre rilassanti. La violenza , di cui è accusato Salvatore Battaglia , 35 anni, sarebbe avvenuta nel maggio dello scorso anno, ..."Ero stesa sul lettino, quando il massaggio si è trasformato in altro. Mi ha iniziato a palpeggiare ovunque, poi me lo sono ritrovato addosso". Così, con il drammatico ricordo di una giovane ...

Giovedì si è aperto il processo contro l'uomo che, secondo la procura, lo scorso primo maggio avrebbe violentato la 21enne nel suo studio in via Giovanni Battista Somis, in zona Cornelia. La denuncia ...Un tentativo di stupro da parte del massaggiatore durante una seduta in cui una giovane di 21 anni cercava solo delle manovre rilassanti. La violenza, di cui è accusato Salvatore Battaglia, 35 anni, ...