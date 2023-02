Vincitore Sanremo 2023 | cover quarta serata | ecco la TOP FIVE

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 11 febbraio 2023) Marco Mengoni ha vinto ladidedicata allecon “Let it be” cantata insieme a Kingdom Choir.di seguito, la TOPdegli altri cantanti in gara (Amadeus ha preferito rendere noti solamente i primi cinque posti in classifica).: la TOPMarco... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.