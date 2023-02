VIDEO Sofia Goggia inforca nella discesa dei Mondiali | spigolata nel finale | la vittoria sfuma

(Di sabato 11 febbraio 2023)non è riuscita a coronare il suo sogno di conquistare la medaglia d’orolibera dei2023 di sci alpino. L’azzurra si era presentata a Meribel con tutti i favori del pronostico dopo aver dominato l’intera stagione in Coppa del Mondo, ma purtroppo la fuoriclasse bergamasca è incappata in una gravenel settoree hato in una porta. Un errore che alla nostra portacolori è costato una medaglia, verosimilmente quella d’oro. Grande dispiacere e amarezza per la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018, che ha ancora una volta rimandato l’appuntamento con una medaglia iridatasua specialità prediletta, dopo aver già vinto un argento in superG e un bronzo in gigante nelle ...

"Non so come si faccia a inforcare in discesa libera. Non avevo neanche capito di aver inforcato. E' una gara particolare, dove puoi fare la differenza in due ..."

