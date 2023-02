VIDEO – Roma-Inter Women 3-2 | gol e momenti salienti della partita

(Di sabato 11 febbraio 2023) In questo pomeriggio laha battuto l’con il risultato di 3-2. Il club nerazzurro ha pubblicato su Youtube ildeie dei gol. HIGHLIGHTS – I gol di Tabitha Chawinga e Marta Pandini non bastano nel secondo tempo, ladimostra la superiorità e supera l’con il risultato di 3-2. Il club nerazzurro ha pubblicato su Youtube ildeie delle reti. Molti dubbi sul gol annullato all’, firmato da Elisa Polli.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il ...

La cronaca di Lecce -vedi anche Serie A, vincono Lecce e. Sassuolo - Atalanta finisce 1 - 0.Padroni di casa subito in vantaggio: al minuto 7 cross di Strefezza, si inserisce ...'Cosa ha vinto nel mondo Dove ha giocato a calcio Dimmi... Non ha giocato! Quanto uno diventa un grande così'. Parole dell'arbitro Gianluca Aureliano, che all'intervallo di Lecce -, subito dopo il passaggio dalle sue parti dell'allenatore giallorosso José Mourinho, chiede a Gallo dei salentini queste cose (ponendo poi il suo dito sulla tempia), che per molti tifosi sono ...

Roma, il leone del bioparco gira a vuoto e ruggisce. Il video con il commento indignato: “Segnale di… Il Fatto Quotidiano

Bioparco di Roma, video sul leone triste indigna gli animalisti: «Sta piangendo, liberatelo» Corriere Roma

Roma, presidente Bioparco: "Leone che piange Sta benissimo" - Video Adnkronos

Lecce-Roma: video, gol e highlights Sky Sport

Dybala sfotte Wijnaldum sull'aereo della Roma La Gazzetta dello Sport

Gli ospiti passano in vantaggio al 25' grazie a un rigore causato da Parisi (che viene espulso) e trasformato da Verde. L'ex Roma poco dopo raddoppia con una magia dalla distanza. A inizio ripresa ...Con l’aquila sul petto, ha conquistato 6 trofei: 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, tra cui la storica vittoria contro la Roma del 26 maggio 2013. Questa sera, prima del match contro l’Atalanta, ...