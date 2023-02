(Di sabato 11 febbraio 2023)è ileditoriale mattutino di Inter-News.it curato da Daniele Berardi. Ogni mattina il buongiorno ai tifosi interisti sulla Inter-News Web TV arriva in formatocon una riflessione sui temi più importanti di giornata in casa nerazzurra. Nella puntata odierna focus meritato a Francesco– Ogni mattina, dal lunedì al sabato, l’appuntamento fisso è il nuovo format di Inter-News.it in. Ileditoriale del nostro Daniele Berardi vi accompagnerà quotidianamente, aprendo le vostre giornate nerazzurre con i temi più scottanti. Scottanti e dibattuti, a volte nel bene e altre volte nel male. Nella puntata odierna focus su ...

Dopo la vittoria per 1 - 0 nel derby contro il Milan e il secondo posto confermato in campionato, l'Inter può già pensare a impostare la prossima stagione ...All.: Pioli Ammoniti: Tomori, Gabbia, Leao,, Giroud, Rebic per gioco falloso, Mkhitaryan ...Primo tempo intenso ma senza gol. Il Napoli ha attaccato, ma lo Spezia si è difeso bene. Le ...

Acerbi a cena con il nutrizionista: "Niente jolly" La Gazzetta dello Sport

VIDEO - Acerbi, gli auguri social dell'Inter: urla, gol, contrasti e gioia in Supercoppa Fcinternews.it

VIDEO / Inter: da Lukaku a Calhanoglu, da Acerbi a Bastoni. Il punto della situazione fcinter1908

VIDEO FCIN1908 / Inter, Acerbi acclamato dai tifosi: selfie e autografi pre-derby fcinter1908

VIDEO – Acerbi si è preso l’Inter! Miglior acquisto | Good Morning Interfans Inter-News.it

Non si è nascosto Francesco Acerbi sul futuro nell’intervista alla Gazzetta di oggi. Ecco gli aggiornamenti da Sky Sport ...Nel frattempo Acerbi ha rilasciato un'intervista a LaGazzettaDelloSport ... Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice S.r.l.; per ogni comunicazione avente ad ...