Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2023 ore 17 | 30

(Di sabato 11 febbraio 2023)DELL’11 FEBBRAIOORE 17.20 FEDERICO ASCANI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO REGIONALE LA CIRCONE E’ REGOLARE SULLA NETTUNANESE CODE TRA FRATTOCCHIE E OPAVONA NELLE DUE DIREZIONI SULLA APPIA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DEI LAGHI FINO AD ALBANO; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO; E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ...