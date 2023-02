Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023)DELL’11 FEBBRAIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE CI SONO CODE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’APPIA; SULLA STESSA APPIA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER VIA DEI LAGHI FINO AD ALBANO; SEMPRE NELL’AMBITO DELLE CONSOLARI, SEGNALIAMO RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO; E SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA SOLAMENTE NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 21. ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...