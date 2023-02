Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023)DELL’11 FEBBRAIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA VIA DEI LAGHI NEI PRESSI DI NEMI, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DEL KM 12+000 IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; SEMPRE NELLA ZONA DEI CASTELLINI TRAFFICO INTENSO SULL’APPIA, ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO; CI SPOSTIAMO A RIDOSSO DELLA CAPITALE PER SEGNALARE RALLENTAMENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO; IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA AVFIRENZE LA CIRCONE E’ RALLENTATA IN DIREZIONEA CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA TRA ...