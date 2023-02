Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023)DELL’11 FEBBRAIOORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALL’ATTENZIONE PER CHI E’ IN TRANSITO SULLA A1-NAPOLI IN DIREZIONE SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASSINO; TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULLA RETE VIARIA, LIEVI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, E CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO; E STASERA ALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO DISI GIOCA-ATALANTA; ATTIVE COME DI CONSUETO MODIFICHE ALLA VIABILITA’, CON DIVIETI DI SOSTA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCONE DURANTE LE FASI DI INGRESSO E USCITA DEI ...