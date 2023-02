Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

DELL'11 FEBBRAIO 2023
UN INVITO ALL'ATTENZIONE PER CHI E' IN TRANSITO SULL'APPIA NEI PRESSI DI VELLETRI: A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO E' CHIUSO IL TRATTO ALL'ALTEZZA DEL KM 35+000 IN LOCALITA' LA FAIOLA NELLE DUE DIREZIONI; TRAFFICO REGOLARE PER IL RESTO SULL'INTERA RETE VIARIA; E STASERA ALLE 20.45 ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA SI GIOCA ROMA-ATALANTA VALEVOLE PER LA 22^ GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; ATTIVE COME DI CONSUETO MODIFICHE ALLA VIABILITA', CON DIVIETI DI SOSTA NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA.