Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2023 ore 08 | 30

(Di sabato 11 febbraio 2023)DELL’11 FEBBRAIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATO UN CAMION IN PANNE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE NAPOLI; VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA PRUDENZA; CIRCONE CHE PER IL RESTO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, DOVE NON SI SEGNALANO PARTICOLARI PROBLEMI; E NEL COMUNE DI TARQUINIA, DA OGGI 11 FEBBRAIO AL VIA I FESTEGGIAMENTI PER IL CARNEVALE, CON LE SFILATE DEI TRADIZIONALI CARRI ALLEGORICI LUNGO LE PRINCIPALI STRADE CITTADINE; FINO ALLE ORE 20.00 ATTIVI DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA PER TUTTI I VEICOLI IN PIAZZA SAN MARTINO; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL ...