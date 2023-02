Verde non basta allo Spezia | l' Empoli rimonta e fa 2-2

(Di sabato 11 febbraio 2023)(ITALPRESS) – L'agguanta nei minuti di recupero losul 2-2,ndo due gol e dopo aver giocato per una buona mezz'ora in inferiorità numerica. Non èta alla squadra allenata da Luca Gotti una doppietta di, la cui uscita dal campo ha di fatto spento la luce. Dopo una prima lunga fase di studio in cui si contano anche numerosi errori nei disimpegni, la gara svolta al 19? quando, su angolo di, Parisi a pochi passi dalla linea di porta commette l'ingenuità di toccare la palla col braccio nel tentativo di evitare la rete ospite. Giua, dopo consulto col Var Di Paolo, assegna il rigore agli ospiti ed espelle il numero 65 azzurro. Il primo tentativo dal dischetto diviene però respinto da Vicario, bravissimo anche ...

Al secondo tentativosbaglia e porta in vantaggio i liguri. Passano dieci minuti e ancora il numero 10 degli ospiti realizza la sua doppietta con un mancino dal limite dell'area che si ...Akpa Akpro 5,5 : pasticcia con Ismajli nell'azione che libera al tiroper il 2 - 0. (Dal 15' st Piccoli 6 : fa a sportellate con Nikolaou e Amian, avrebbe una buona opportunità mala ...

