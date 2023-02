Ventiseienne bergamasco ucciso a Bologna nel 2006 | la procura riapre l’inchiesta

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 febbraio 2023) Un identikit che non ha mai portato a un volto reale e la speranza che con le nuove tecnologie quel dna in mano agli inquirenti possa finalmente trasformarsi in una pista concreta: ladella Repubblica diha deciso di riaprire le indagini sull’omicidio di Stefano Gonella, 26enne di Piarioa coltellate all’alba del 24 settembrenella sua casa bolognese di via Passarotti. A darne notizia è l’edizione bolognese del Resto del Carlino, che ricorda come all’epoca dei fatti Gonella lavorasse come portiere di notte in un albergo: le testimonianze di un vicino di casa e del coinquilino spagnolo che venne svegliato dal trambusto, consentirono di arrivare a un identikit disegnato di un uomo alto 1,80, sui trent’anni, fisico esile, capelli lunghi lisci, carnagione olivastra, probabilmente italiano. Unico ...