Venezia – SPAL | i convocati

(Di sabato 11 febbraio 2023) Lo staff tecnico biancazzurro ha diramato la lista deiper la partita, valida per la 24° giornata del Campionato di Serie BKT 2022-2023. PORTIERI: Alfonso, Brazão, Pomini DIFENSORI: Almici, Arena, Celia, Dalle Mura, Dickmann, Fiordaliso, Meccariello, Peda, Tripaldelli CENTROCAMPISTI: Ayoub, Fetfatzidis, Maistro, Murgia, Nainggolan, Prati, Tunjov, Valzania, Zanellato, Zuculini ATTACCANTI: La Mantia, Moncini, Rabbi, Rauti Fonte articolo e foto: www.ferrara.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

La 24esima giornata di Serie B 2022/23 , vedrà affrontarsi il Venezia e la SPAL. I lagunari sono alla ricerca di conferme, dopo la bella vittoria conquistata in trasferta contro il Benevento. La SPAL invece deve rifarsi dopo il brutto ko subito in casa contro il Benevento.

