Varese | ucciso un uomo in un’operazione antidroga Indagato il carabiniere che ha sparato

(Di sabato 11 febbraio 2023) Unper l’omicidio di un, ancora non identificato, il cui cadavere è stato trovato ieri sera, 10 febbraio, nei boschi di Castelveccana, nel Varesotto. Secondo la ricostruzione della Procura di, il militare – un sottufficiale – era impegnato ieri pomeriggio ine, ritenendo di essere di fronte a una persona armata, avrebbeun colpo di pistola. La vittima non è ancora stata identificata. Dalle prime informazioni, però, sembra che abbia un’età compresa tra i 30 e i 40 anni e che sia di origini nordafricane. Laria, sempre secondo le ricostruzioni dei pm, sarebbe avvenuta sulla strada che costeggia un dirupo, dove sono stati rinvenuti due bossoli di piccolo calibro. Il corpo della ...

... a prescindere dall'effettiva addebitabilità della ferita riscontrata sul corpo dello sconosciuto al colpo esploso dal militare - fa sapere la Procura della Repubblica diin una nota - fa sì ...Il militare, un sottufficiale, secondo la ricostruzione della Procura diha sparato ieri pomeriggio durante un'operazione antidroga ritenendosi di fronte a persone armate . La vittima, non ...

Varese, uomo ucciso con un colpo di pistola: indagato un carabiniere Sky Tg24

Varese, uomo ucciso da colpo di pistola alla schiena durante operazione antidroga in un bosco: indagato un ca… La Repubblica

Varese, ucciso un uomo in un'operazione antidroga. Indagato il ... Open

Dramma a Castelveccana, una persona cade alle cascate della Froda e perde la vita Virgilio

Varese Conflitto a Fuoco Durante Operazione Antidroga Ucciso un ... Virgilio

Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola e il cadavere è stato trovato in un canalone a Castelveccana, nei boschi in provincia di Varese. Lo ha reso noto la Procura di Varese. A… Leggi ...VARESE – Un uomo, probabilmente di origine straniera, era stato trovato senza vita ieri sera in una zona impervia del paese con una ferita d’arma da fuoco. Nel pomeriggio di venerdì nella zona era ...