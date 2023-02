...Clivio Sorte che invece non fu risparmiata al maresciallo delle Fiamme Gialle Luigi Cortile... Già dal 12 settembre i tedeschi erano arrivati a, avevano intensificato i presidi territoriali ...in un bosco con colpo di pistola, forse ucciso da un carabiniere Il cadavere di un giovane di ... in provincia di, dopo una telefonata anonima al 112. La vittima presentava una ferita da ...

Colpi di pistola nel bosco dello spaccio a Castelveccana, un morto ... varesenews.it

Varese: uomo trovato morto in un dirupo LAPRESSE

Castelveccana, giallo nel bosco della droga: trovato senza vita nel canalone IL GIORNO

E' morto Carlos Saura La Prealpina

Varese, morto un uomo in un’operazione antidroga ZON

Un carabiniere è indagato per l'omicidio di un uomo il cui cadavere è stato trovato, ieri sera, in un dirupo nei boschi di Castelveccana, nel Varesotto. Il militare, un sottufficiale, secondo… Leggi ...Un sottufficiale dei carabinieri risulta essere indagato per l'omicidio di un uomo nel Varesotto, il cui corpo è stato rinvenuto in un dirupo ...