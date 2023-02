(Di sabato 11 febbraio 2023) Tornano ia colpire nel territorio diLido, in una piaga sociale che purtroppo sembra non arrestarsi sul territorio lidense da anni. Questa volta presa d’assalto ladi piazza Sirio, con questo bene pubblico a due passi dagli stabilimenti balneari diLevante e soprattutto la stazione ferroviaria di Stella Polare. Ignote, con il favore delle tenebre, avrebbero distrutto il marmo che costituiva questo bene pubblico.ladi piazza Sirio Cosa provoca questi gesti? Ancora gli inquirenti indagano, ma quasi certamente si potrebbe trattare di un gruppo di teppisti, operativo su tutta la zona di. Oggi distruggono le panchine, ieri sradicavano ...

A fare le spese di guasti e varie ed eventuali sono tutti i passeggeri che daprendono il ... tra la stazione di Lido Nord e Lido Centro alcunihanno preso a sassate un vetro . Risultato ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche Renne e Babbo Natale gonfiabile sulle ringhiere, aparte la gara del balcone più.. ...

Ostia, vandali tornano in azione: distrutta fontanella monumentale ... Canale Dieci

Vandali a Ostia, distrutta la fontanella monumentale su lungomare Il Corriere della Città

Ostia, il Campidoglio ignora la sentenza sullo stabilimento "La Casetta": chi pagherà Canale Dieci

Ostia, Il Municipio vuole riaprire l’ex Ufficio tecnico e sistemare un vecchio teatro Canale Dieci

Ostia, minacce e spintoni al Consiglio del X Municipio durante il ricordo delle foibe Canale Dieci

Tornano i vandali a colpire nel territorio di Ostia Lido, in una piaga sociale che purtroppo sembra non arrestarsi sul territorio lidense da anni. Questa volta presa d’assalto la fontanella ...La mattinata di giovedì è iniziata con diversi ritardi e cancellazioni di corse che però, questa volta, non sono dipesi dalle condizioni in cui versa la vetusta infrastruttura della linea, bensì da un ...