Valencia vs Athletic Bilbao – probabili formazioni e ultime notizie

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilcercherà di porre fine a una serie di quattro sconfitte consecutive quando accoglierà l’al Mestalla nella Liga sabato 11 febbraio. Le recenti difficoltà dei Los Che li hanno visti precipitare al 17° posto in classifica, a un solo punto dalla zona retrocessione, mentre l’è attualmente ottavo, a due punti dal Villarreal sesto in classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlha recentemente sollevato Gennaro Gattuso dall’incarico di allenatore, affidando a Voro il compito ad interim, ma non c’è stato ...

VALENCIA-ATHLETIC BILBAO STREAMING GRATIS – 21° turno di campionato in programma in Spagna, dove nella serata di sabato 11 febbraio scenderà in campo il match Valencia-Athletic Bilbao. Calcio d’inizio ...Valencia ed Athletic Bilbao si sfideranno alle 21:00 di sabato 11 febbraio 2023, in un match valido per la 21esima giornata de LaLiga. Non un bel momento per entrambe le squadre che tenteranno di ...