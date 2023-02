Utenti Servizi RadioTV contro Mara Venier | No a Blanco a Domenica in

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) L’associazionediffida i vertici della RAI per impedire l’ospitata dinel programma diretto daL’Associazionedeipresenta oggi una diffida urgente alla Rai per impedire la partecipazione dia “In”, dopo che il cantante è stato ufficialmente invitato daa prendere parte domani alla trasmissione. “Una eventuale ospitata dia Rai1, dopo i gravi fatti di Sanremo dove l’artista ha distrutto in diretta la scenografia, sarebbe non solo grave, ma addirittura pericoloso”. Spiega l’Associazione...