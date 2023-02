(Di sabato 11 febbraio 2023) Violenza per le strade di Roma. Undi 44 anni è ricoverato inal Policlinico Umberto I dopo essere statonella zona di Centocelle. L'aggressione è avvenuta nella notte tra venerdì 10 e sabato 11...

Dalla ricostruzione dei fatti, la sera del 10 febbraio il 27enne ha primaun, tentando di strappargli la borsetta a tracolla, senza riuscirci. Poi un ha puntato un coltellino verso un'...L'ieri sera è stato fermato durante un servizio contrasto allo spaccio in via Campioni a San Gennaro Vesuviano . Era a bordo di un'auto con di 4 dosi di cocaina. Gambizzato eper il ...

Uomo aggredito per strada, è in coma Today.it

Viale Togliatti, massacrato di botte per strada un uomo di 44 anni: è ... Fanpage.it

Aggredito dopo una lite, ridotto in fin di vita uomo di 43 anni Repubblica Roma

Uomo picchiato da due donne e ripreso in un video, c'è la denuncia ... Fanpage.it

Picchiato da due donne, Borrelli: "I social amplificano il degrado ... anteprima24.it

È stato rinvenuto privo di sensi all’angolo con viale Palmiro Togliatti, dopo essere stato aggredito: l’uomo, un 44enne, si trova ora in coma all’Umberto I, è gravissimo. La telefonata ha raggiunto la ...Ha aggredito e spinto un'anziana donna nel portone della propria abitazione, lasciandola sanguinante per terra, per una rapina. Un uomo è stato arrestato a Bari questa ...