Uomini e Donne | chi è il nuovo tronista? Anticipazioni

(Di sabato 11 febbraio 2023), il dating show più amato e seguito di sempre non smette di regalare emozioni e sorprese ai propri telespettatori! Dal lunedì al venerdì – a partire dalle 14.45 su Canale 5 – Maria De Filippi tiene compagnia al suo affezionato pubblico da casa aiutandolo a destreggiarsi tra le vicissitudini che quotidianamente caratterizzano tronisti e corteggiatori. Se da un lato si avvicina il momento della scelta per il trono classico, dall’altro la presenza di nuovi tronisti non è del tutto da escludere. Ecco le ultime indiscrezioni., anticipazione registrazione 11 febbraio 2023: chi ha scelto Federico Nicotera? La scelta di Federico e Lavinia Sono settimane importanti e dense di emozioni quelle che stanno vivendo i due giovani tronisti del trono classico Federico Nicotera e Lavinia Mauro, entrambi ...