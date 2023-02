Uomini e donne anticipazioni | dopo Biagio | altro discutissimo cavaliere abbandona il programma

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 11 febbraio 2023) Chi ha seguitoin questi giorni avrà già notato l’assenza di un notodel parterre. Stiamo parlando di Alessandro Schiavone, che si è fatto conoscere al pubblico in questa edizione. Purtroppo, per lui, la sua esperienza neldella De Filippi è già terminata e in una recente intervista ha spiegato L'articolo proviene da KontroKultura.