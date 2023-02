Le piastre di Petri contenenti uno dei tipi di cellule sono state poste sotto l'perper una sessione di 20 minuti, rimosse per un'ora per tornare allo stato stazionario, e poi ...Le piastre di Petri contenenti uno dei tipi di cellule sono state poste sotto l'perper una sessione di 20 minuti, rimosse per un'ora per tornare allo stato stazionario, e poi ...

Unghie, l'essiccatore per la manicure con il gel può causare il cancro ilmessaggero.it

Gli essiccatori per unghie danneggiano il DNA e causano mutazioni ... Geomagazine.it

Fornetto per unghie aumenta il rischio di sviluppare il cancro alla pelle Ok Salute e Benessere

Miglior smalto semipermanente nel 2023 [basato su 50 valutazioni ... MartaGrande

Le lampade per asciugare lo smalto potrebbero aumentare il rischio ... Ohga!

Un nuovo studio dell'Università della California San Diego ha scoperto che gli asciugatori per unghie che emettono raggi UV, utilizzati per fissare le sostanze chimiche usate ...L’uso di smalto in gel o semi-permanente può essere pericoloso non tanto per la salute delle tue unghie, ma per il benessere della tua pelle ...