Una gran voglia di vivere | Fabio Volo e Vittoria Puccini “Un film per affrontare i cambiamenti”

Leggi su movieplayer

(Di sabato 11 febbraio 2023) La regista Michela Andreozzi e i protagonistiraccontano Unadinella nostra video intervista. Ilè in streaming su Prime Video. "Mi sembrava ilperfetto da girare, dopo tutto 'sto Covid!". Effettivamente, non possiamo non essere d'accordo con Michela Andreozzi. Guardando Unadi, tratto dall'omonimo romanzo di(edito da Mondadori), traspare tutta ladi aria e di libertà che hanno i protagonisti della storia. Una coppia, Anna e Marco (citazione a Lucio Dalla), che per ritrovare il proprio posto nel mondo e gli stimoli giusti, intraprendono un ...