Un romanzo tutto dialoghi | serrato come una pièce teatrale | ambientato nell' incanto barocco siciliano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Un tempo si diceva che se Hemingway fosse nato a Sofia non l’avrebbe letto nessuno. Ma lo stesso si potrebbe dire di Camilleri, se fosse nato a Biella o ad Abbiategrasso o a Thiene. La Sicilia è terra letteraria. La letteratura italiana in età unitaria è quasi tutta siciliana: Verga, De Roberto, Capuana, Pirandello, e nel dopoguerra Brancati, Sciascia, Vittorini, Bufalino, Consolo, Tomasi di Lampedusa… Poi ognuno ha i suoi giudizi. Il teatro italiano è ancora fermo a Pirandello: chiunque ami il teatro ha visto almeno tre volte I sei personaggi, Il berretto a sonagli, I giganti della montagna; ormai sappiamo bene che nulla èsembra, ognuno indossa una maschera, le convenzioni borghesi contano più della realtà. Insomma Pirandello è non dico datato, ma abusato; trovo che la voce di Sciascia arrivi ...

Duplice prova d'attrice, dunque, per Bargilli che interpretal'universo femminile tratteggiato da Pirandello nel suoper antonomasia. Pubblicato nel 1925 a puntate, in versione ...Ilvende milioni di copie, è tradotto con successo nelle principali lingue e costantemente ...all'eccesso. La perfezione del dettaglio del capo di abbigliamento e la furia bestiale con la ...

Nel suo ultimo libro, Mohsin Hamid racconta cosa resta quando tutto cambia Il Foglio

Bari, ecco i 5 posti della città più celebrati dai «romanzieri di casa ... La Gazzetta del Mezzogiorno

Un segreto tutto per te imagazine

Il nuovo romanzo dello scrittore Giorgio Nisini, Aurora, con uno scenario tutto viterbese. La presentazione ilmessaggero.it

L'Opinione delle Libertà L'Opinione delle Libertà

L’ultimo uomo bianco scandaglia il tema dell'identità costruendo un romanzo breve, centellinato, e straziante. E descrive la scomposizione dei sentimenti, quelli che fanno degli esseri umani esseri se ...Allo stesso modo, la storia si addentra in quella che per Ellis è la rappresentazione della vita quotidiana: il modo in cui tutto per noi è diventato una narrazione, un copione. The Shards è anche un ...