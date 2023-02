Un posto al sole | spoiler | colpo di scena alle nozze di Marina e Roberto

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il giorno tanto atteso del matrimonio trasta per arrivare. Glidi Unal, infatti, raccontano che Ferri e la Giordano si ritroveranno finalmente prossimi, ma le cose non andranno come sperato. La felicità dei due innamorati, in particolare, verrà turbata da un ritorno del tutto inaspettato, destinato a provocare scompiglio tra loro e a destabilizzare tutti gli equilibri.si prepareranno per la loro cerimonia nuziale: l'imprenditrice verrà accompagnata da Raffaele che, per la lieta occasione, le donerà un bouquet preparato con le rose del padre Arturo.sarà molto emozionata e nulla, a quel punto, sembrerà turbare quel momento di grane gioia ed ...