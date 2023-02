Un giorno da Toro

Leggi su seriea24

(Di sabato 11 febbraio 2023) 1910: Nasce a Torino Filippo Prato, detto Flip, un Balon Boy delle prime generazioni. 1912: Dà l’addio al Torino uno dei primi grandi pionieri della storia del club: Carlo Capra, per amici e tifosi “il caprone”, detto così perché non si tira mai indietro ed è sempre un fulgido esempio di attaccamento ai colori sociali. Si ringraziano Franco Ossola e Andrea Stasi per il prezioso contributo Fonte articolo e foto: www.torinofc.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.