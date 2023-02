(Di sabato 11 febbraio 2023)- Unae improvvisaè andata in scena allo stadio Via del Mare nel primo tempo di. Dalla Curva Nord , cuore del tifo locale, è stato esposto uno striscione ...

LECCE - Una clamorosa e improvvisa protesta è andata in scena allo stadio ViaMare nel primo tempo di Lecce - Roma . Dalla Curva Nord , cuoretifo locale, è stato esposto uno striscione inquietante dal gruppo ultrà principale: "Liberi di scontrarsi". Al coro di "trasferte libere", decine di tifosi hanno dato vita a un fitto lancio di ...A guardare la classifica quello di domani appare come uno spareggio per il quarto postogirone ...è partita oggi per il ritiro emiliano e domani sarà supportato anche dal caloroso tifo degli...

Ultras del Lecce, clamorosa protesta durante la sfida con la Roma Corriere dello Sport

Il caso Fedayn e gli Ultras nell'epoca social Rivista Contrasti

BRINDISI - Eseguita ordinanza applicativa di misure cautelari per 3 ... ManduriaOggi

Agguato agli ultras della Roma, il rischio è una guerriglia d’Europa Corriere dello Sport

Spinea, ultras del Treviso devastano lo stadio a Spinea, polizia in assetto antisommossa evita lo scontro fra ilgazzettino.it

News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...Questo il volantino a firma dei gruppi ultras "Fedayn 1979", "Secco vive 1991" e "Sud 1996" che sta circolando nelle ultime ore sui social e che è stato condiviso anche dal noto giornalista napoletano ...