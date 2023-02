Ultim’ora | la Corte d’Appello di Napoli dispone gli arresti domiciliari per Cozzolino

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadiha disposto gliper l’eurodeputato Andrea, fermato ieri a, in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura belga. Nell’udienza di convalida, il collegio ha ritenuto non valutabile, allo stato, la gravità indiziaria in relazione all’accusa di corruzione per l’esercizio della funzione. I giudici hanno, invece, reputato esistente un pericolo di fuga moderato, fissando per la decisione udienza ordinaria nella prossima settimana. Gli inquirenti di Bruxelles contestano a– a lungo presidente della delegazione per le relazioni con i paesi del Maghreb e delle commissioni parlamentari miste Ue-Marocco dell’Eurocamera -, di aver ...