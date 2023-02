Ultime Notizie – Terremoto Siena | oggi nuova scossa magnitudo 2 5

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Unadiavvertita dalla popolazione adi2.5” nella giornata di. Lo riferisce su Telegram il presidente della Toscana Eugenio Giani. Laè stata registrata alle 9,33, con epicentro a 4 chilometri a est di, a una profondità di 6 chilometri. Anche ieri è proseguito lo sciame sismico che sta interessando da mercoledì scorso la città toscana, facendo registrare finora un centinaio di scosse. “Grazie a tutte le donne e uomini del sistema di Protezione Civile, tecnici e personale degli enti che da giorni sono attivi per assistenza alle persone e verifica delle strutture”, conclude Giani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione