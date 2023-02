Ultime Notizie – Stallo Superbonus | l’allarme | “Rischio fallimento per 25mila aziende”

(Di sabato 11 febbraio 2023) Loche si è creato sulper le ristrutturazioni edilizie sta tenendo incagliati circa 15 miliardi di euro di crediti fiscali e sta bloccando 90.000 cantieri: una situazione pericolosa che mette a25.000, per la quasi totalità pmi, con la consequenziale perdita di 130.000 posti di lavoro. Questa situazione si è creata principalmente a motivo della raggiunta capienza fiscale da parte delle banche, pari a 81 miliardi di euro, mentre il totale del “giro d’affari” dei bonus per l’edilizia ha raggiunto la quota di 110 miliardi, cifra assai superiore, peraltro, rispetto ai 72 miliardi inizialmente stimati. È quanto emerge da un dossier del Centro studi di Unimpresa, secondo il quale il solovale 61 miliardi, ben 25 miliardi in più ...

Gratta e vinci, si vince ancora in città: a Seregno la dea fortuna è ormai di casa Il paese fortunato , in merito allein quanto a vincite è ancora Seregno, in provincia di Monza e ...È stato pubblicato lo scorso primo febbraio il nuovo concorso per l'accesso alla scuola di formazione per medici di base della Regione Lazio . E le sorprese sono due: per il prossimo triennio quasi ...

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Covid, le notizie. Camera Usa abolisce obbligo di vaccino per i turisti stranieri Sky Tg24

Giorgio Palù al giudice: «Lo studio di Crisanti Non è neppure scienza» Corriere

Paragonò Renzi a Hitler, assolto lo chef Vissani Corriere Fiorentino

Terremoto in Turchia, il miracolo del neonato Yagiz e il dramma di 5 mila nuovi orfani Corriere della Sera

Ministro Zangrillo, lei ha detto che il sogno dei giovani non deve essere il posto fisso nella Pa. È vero che il mondo del lavoro sta cambiando, ma crede che la sicurezza non sia più un obiettivo «Il ...All’indomani della partecipazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Consiglio europeo arriva la reazione di Mosca. Un massiccio attacco aereo russo è avvenuto, con missili e droni… Leggi ...