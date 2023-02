Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Rosa Chemical | “Spero Morgante si sia ricreduta”

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Sono sicuro che la mia canzone la staranno ballando anche l’onorevolee i suoi figli, alla fine è un pezzo che fa ballare.che si siasu di me, c’era tanto amore nelle mie parole“. Lo dicealla conferenza stampa sanremese, tornando sulle polemiche scatenate dall’intervento della deputata di Fratelli d’Italia Maddalena, nel quale attaccava l’artista esprimendo preoccupazione per i messaggi ‘gender fluid’ portati sul palco. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Ruba un'auto civetta dei Carabinieri, poi si schianta contro un new jersey e scappa, facendo perdere le sue tracce. È successo la scorsa notte a Napoli . Il furto dell'auto è avvenuto nei pressi del ...La corte d'Appello di Napoli ha disposto gli arresti domiciliari per Andrea Cozzolino , l'europarlamentare del Pd fermato ieri su richiesta dell'autorità giudiziaria belga. Dopo la notte in cella a ...

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Covid, le notizie. Camera Usa abolisce obbligo di vaccino per i turisti stranieri Sky Tg24

Federico Rampini: «Così ho perso la gara di scrittura con ChatGPT» Corriere della Sera

Cosa c’è dietro l’attacco di FdI contro il Festival di Sanremo: la soffiata su Fedez e le accuse di menzogna Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia. Mosca pronta a negoziati senza precondizioni, ma Kiev dice no. LIVE Sky Tg24

Come riportato da La Repubblica... QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO Sei alla ricerca di news di Gossip Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della ...Più racconti introspettivi. Meno cedimenti commerciali. Le canzoni “sanremesi” spariscono. Nasce uno stile che si ispira alla realtà ...