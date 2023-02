Ultime Notizie – Sanremo 2023 | Lazza competitivo | “Spero di rubare la sedia a tutti stasera”

(Di sabato 11 febbraio 2023) “di salire ancora.dila. Sono una persona molto competitiva. Ma l’avversario più difficile lo vedo la mattina nello specchio”. Parola di, a poche ora dalla finale di, dove arriva forte della terza posizione guadagnata con il brano ‘Cenere’ nella classifica generale diffusa ieri al termine della quarta serata. “Mi aspetto che da un momento all’altro qualcuno mi dia uno schiaffo per svegliarmi da questo sogno. Intanto, però, vorrei che mi chiedessero scusa un po’ di persone,quelli che mi hanno chiamato Lozza, Razza, Lanza…”, dice l’artista. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus . Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 273 positivi su 5.412 tamponi esaminati , 26 in meno di ieri con 958 tamponi ...Napoli - Cremonese: lesulle formazioni La Champions League tornerà fra due settimane per il Napoli, motivo per cui Spalletti non ha esigenza di effettuare troppi cambi . Gli azzurri ...

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Covid, le notizie. Camera Usa abolisce obbligo di vaccino per i turisti stranieri Sky Tg24

Cosa c’è dietro l’attacco di FdI contro il Festival di Sanremo: la soffiata su Fedez e le accuse di menzogna Corriere della Sera

Siria, una famiglia italiana tra le vittime del terremoto. Recuperati i corpi di tre adulti e tre bambini Corriere Milano

Terremoto Turchia e Siria, salvato neonato di 2 mesi dopo 128 ore. LIVE Sky Tg24

(Emanuele Olla inviato alla sala stampa dell’Unipol Domus) – Roberto Stellone, tecnico del Benevento è intervenuto in conferenza stampa nel post partita contro il Cagliari. CagliariNews24 ha raccolto ...La scaletta dei cantanti in gara dell'ultima serata è stata resa nota, così come la decisione sul monologo della Ferragni. In molti sui social si sono interrogati sulla presenza o meno di un secondo ...