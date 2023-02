Ultime Notizie – Roma | presidente Bioparco | “Leone che piange? Sta benissimo” – Video

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 11 febbraio 2023) “Da etologa desidero tranquillizzare tutti colori che si sono preoccupati per ilasiatico Ravi“. E’ quanto ha detto l’etologadella FondazionePaola Palanza “in merito aldel ‘che‘, pubblicato sui social, e ripreso dalla stampa. “La primaria preoccupazione per lo staff veterinario e zoologico delè il benessere degli animali, obiettivo imprescindibile della nostra istituzione, insieme alla conservazione”. “Il nostro magnifico felino, che condivide un ampio spazio con la femmina Sajani, sta, il suo comportamento è normale. Nell’incedere maestoso rimarca il suo territorio ed esprime la sua aspettativa positiva in attesa del momento del pasto, manifestando l’impazienza di rientrare nei ...