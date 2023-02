Ultime Notizie Roma del 11-02-2023 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno essere in apertura tutte pronte negoziati di pace con l’Ucraina ma senza precondizioni sulla base della realtà esistente confermato il viceministro degli Esteri della Federazione Russa intanto Mosca continua a prendere di Mira i siti energetici di chi è per tentativo di spiegare la sua esistenza i massicci bombardamenti di ieri con due missili che hanno sorvolato anche lania Bucarest smentisce hanno ridotto del 44% la sua capacità di produrre energia nucleare nel 5% quella delle centrali termiche del 33% di quella dei propri impianti di cogenerazione ha spiegato il primo ministro ucraino l’agenzia internazionale per l’energia atomica comunicato che due delle tue centrali operative hanno detto la potenza come misura precauzionale a causa del nuovo ...