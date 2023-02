Ultime Notizie Roma del 11-02-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

l'europarlamentare di Andrea Cozzolino è stato arrestato nell'ambito delle indagini sul Qatar Gate è portato in carcere a Poggioreale il mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti dalla procura federale belga gli è stato notificato dagli uomini del Gico del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli dopo che l'europarlamentare è stato dimesso da una clinica napoletana dove si era recato per problemi di salute in giornata la Polizia Federale belga ha perquisito la sua casa di Bruxelles nel beexcellent mentre il suo ufficio è stato posto sotto sequestro il 2 febbraio il Parlamento Europeo aveva deciso di revocare l'immunità Cozzolino e al collega belga Marc Tarabella gli inquirenti ipotizzano loro svolgimento nel caso di corruzione organizzata dall' ex ...