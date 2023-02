Ultime Notizie Roma del 11-02-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023)dailynews radiogiornale trova dell’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio circa 136880 soldati russi sono stati uccisi in Ucraina dall inizio dell’ invasione inclusi 1140 nella giornata di ieri secondo l’esercito di Kia Veneto aggiornamento sulle perdite subite da Mosca l’esercito ucraino indica inoltre che ti registro anche 295 caccia 280 tricotteri è quasi 2000 droni russi abbattuti così riporta il Kiev è in B B 21 prodotto da vertici ormai una grande vittoria per l’Italia Sono molto contenta dei risultati ottenuti in questo Consiglio Europeo l’ha detto il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles se mi presidente del consiglio di vita quindi soddisfatta cambio di passo ora l’immigrazione è un problema europeo hai bisogno di una risposta Europea Tagliani errore della Francia non coinvolgerci con Seletti un oggetto ...