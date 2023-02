Ultime Notizie Roma del 11-02-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023)dailynews radiogiornale ma buona giornata da Francesco Vitale svolta nell’inchiesta belga sul traghetto giorni dopo la revoca dell’immunità parlamentare l’eurodeputato Andrea Cozzolino è stato arrestato è portato a Poggioreale secondo I magistrati belge ricevuto soldi regali dal Marocco il tuo collega socialista Marc Tarabella è in stato di fermo e ti ho preso in custodia e con un click nel suo paese il suo ufficio al Parlamento Europeo è stato posto sotto sequestro il giudice deciderà ora se trasformare il fermo in arresto al collega italiano nel resto è stato notificato dalla guardia di finanza Napoli dopo essere stato dimesso da una clinica dove era stato ricoverato rilasciata la commercialista via Antonio Panzeri Monica Rossana Bellini incursione aerea sui cieli americani meno di una settimana dopo quella del pallone spia cinese un oggetto non identificato ...