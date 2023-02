Ultime Notizie Roma del 11-02-2023 ore 09 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione sabato 11 febbraio Ben ritrovati a Francesco Vitale Era inevitabile che la guerra con la Russia vs conseguenze finanziarie per Kiev Lu certifica anche un d’Ischia declassato Acia il Rating dell’Ucraina In pratica in paese è un passo dalle foto non potrà nel prevedibile futuro di pagare una parte del suo debito pubblico secondo l’agenzia di Rating Tuttavia l’autobus passa bene negativo a stabile queste difficoltà segnala modifiche in una nota rendono molto probabile una ristrutturazione del debito con perdite importanti per i creditori nel settore privato la politica il documento prodotto dal vertice europeo è una grande vittoria per l’Italia Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall’Italia e questo Consiglio europeo ha detto il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles sono soddisfatta del ...