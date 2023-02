Ultime Notizie Roma del 11-02-2023 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione sabato 11 febbraio ben ryé trasporto da Francesco Vitale Era inevitabile che la guerra con la Russia vs conseguenze finanziarie per Kiev lo certifica anche nudi scheda declassato Acia il Rating dell’Ucraina In pratica in paese è un passo dal default non potrà nel prevedibile futuro di pagare una parte del debito pubblico secondo l’agenzia di Rating Tuttavia Outlook Fastweb negativo a stabile queste difficoltà segnala modifiche in una nota rendono molto probabile una ristrutturazione del debito con perdite importanti per i creditori nel settore privato la politica e documento prodotto dal vertice europeo è una grande vittoria per l’Italia Sono molto contenta dei risultati ottenuti dall’Italia in questo Consiglio europeo ha detto il premier Giorgia Meloni in conferenza stampa a Bruxelles sono soddisfatta del ...