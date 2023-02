Ultime Notizie – Catania | uccise due donne in luoghi diversi | sospetto killer si suicida

(Di sabato 11 febbraio 2023) A Riposto, nel Catanese, duesono statein. Una delle due vittime, 48enne, era nei pressi del lungomare dentro un’auto dopo essere stata colpita da uno sparo. In una zona diversa del paese della riviera ionica è stata quindi trovata morta una 50enne, deceduta in via Roma: inutili i tentativi di rianimarla sul marciapiede da parte di personale del 118. L’uomo sospettato di aver ucciso entrambe lesi è poi tolto la vita con un’arma da fuoco, vicino alla caserma dei carabinieri. Sembrerebbe che l’uomo avesse una relazione extraconiugale con la prima vittima, la donna assassinata in un’auto sul lungomare. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

... la prima come tragedia e la seconda come farsa, nelleore stiamo assistendo a un refrain ... Altresu: Sanremo... l'app Driver , utilizzata per l'appunto dai conducenti di questo servizio, è stata recentemente aggiornata proprio per introdurre questa compatibilità che, stando alle, sarà ...

Covid, le notizie. Bollettino settimanale: 30.911 casi (-6,4%) e 279 morti (-36,4%) Sky Tg24

Covid, le notizie. Camera Usa abolisce obbligo di vaccino per i turisti stranieri Sky Tg24

I figli, che non sono arrivati, il fidanzato svedese, gli inizi: chi è Chiara Francini, che ha stregato Sanremo 2023 Corriere Fiorentino

Terremoto Turchia e Siria, salvato neonato di 2 mesi dopo 128 ore. LIVE Sky Tg24

Terremoto, ultime notizie. Turchia e Siria, Tajani: ritrovati corpi famiglia italiana. Il ... Il Sole 24 ORE

ieri dal palco il sindaco Emilio Del Bono ha ribadito come la nomina rappresenti uno dei molti esempi del «salto di qualità» compiuto da Brescia negli ultimi anni, mentre per la vicesindaca Laura ...Questi ultimi nel 2022 erano 7 su 10. Nell'anno appena trascorso il numero di ricorsi arrivati in tribunale sono calati del 10% rispetto al 2021 (803 contro gli 891), quelli decisi sono stati 1205 ...