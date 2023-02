Ucraina | pioggia di missili su Kiev | Bombe russe sull' Isola dei Serpenti nella notte

11 feb 09:24, la Russia ha perso 136mila soldati da inizio guerra La Russia ha perso 136.880 soldati indal 24 febbraio, cioé dall'inizio della guerra. E' quanto riporta il 'The Kyiv ...... secondo il quale 2 missili Kalibr lanciati dal Mar Nero sono entrati nello spazio aereo moldavo, poi in quello rumeno, prima di rientrare innel punto in cui i confini dei tre Paesi si ...

La guerra in Ucraina giunge al 353esimo giorno. La Russia ha bombardato Kharkiv e Zaporizhzhia, intensificando gli attacchi anche su Kiev. Le sirene dei raid aerei sono risuonate in tutto il Paese. "D ...Se l'Occidente continua a essere cauto sulla fornitura di jet all'Ucraina, temendo una possibile escalation del conflitto, Mosca ieri ha rischiato di trascinare nella disputa Moldavia e Romania. Due ...