11 feb 07:46 Kiev, ieri l'attaccata con 74 missili da crociera Le truppe russe hanno lanciato ieri sul territorio ucraino un totale di 106 razzi e 74 missili da crociera: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze ...Oggi una nuova raffica di testate lanciate dalle forze russe su diverse parti dell'è stata ... La nuovadi missili russi è arrivata all'indomani della missione europea di Zelensky, che ...

Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev TGCOM

La reazione di Putin, pioggia di bombe sull’Ucraina: giallo sui missili russi che hanno sorvolato Rom... Il Riformista

Ucraina, pioggia di razzi e allarme in Moldavia. Dubbi russi sul Donbass ilGiornale.it

Ucraina, parte l'attacco russo. Pioggia di missili su Zaporizhzhia e Kharkiv. L'appello: restate nei rifugi Secolo d'Italia

Ucraina, pioggia di missili russi su Kiev: violato spazio aereo moldavo | La Romania "non è stata coinvolta" Notizie - MSN Italia

La guerra in Ucraina giunge al 353esimo giorno. La Russia ha bombardato Kharkiv e Zaporizhzhia, intensificando gli attacchi anche su Kiev. Le sirene dei raid aerei sono risuonate in tutto il Paese. "D ...Sorvolato il Paese di confine, che non è nella Nato e spinge all'addio la premier Gavrilita. Prigozhin scettico: "Ci vorranno due anni..." ...