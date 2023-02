Ucraina | hackerato l’account Facebook del giornalista di guerra Claudio Locatelli | il simbolo dell’Isis sulla foto profilo – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 11 febbraio 2023) «Hanno preso il controllo del mioe canale». È questa la denuncia via Instagram delitaliano di– un esperto di territori di, per lavoro è già stato in Siria e in Afghanistan – che dall’inizio segue il conflitto insua pagina– Ilcombattente“, che conta oltre 381 mila follower. Ilspiega a Open che il suoprivato “Clod” è stato oggetto di un attacco con il quale i pirati sono riusciti a modificare le credenziali di accesso, perdendo così il controllo ...