Ucciso a colpi di pistola | il cadavere ritrovato in un canalone in mezzo al bosco

(Di sabato 11 febbraio 2023) Un uomo è statodie ilè stato trovato in una Castelveccana, nei boschi in provincia di Varese . Lo ha reso noto la Procura di Varese. A quanto emerso la ...

Il cadavere di un uomodi pistola è stato trovato in un canalone a Castelveccana, nei boschi in provincia di Varese. Secondo quanto emerso, la vittima sarebbe un uomo di origini nordafricane, che dopo essere ...Un uomo è statodi pistola e il cadavere è stato trovato in un canalone a Castelveccana, nei boschi in provincia di Varese . Lo ha reso noto la Procura di Varese. A quanto emerso la vittima sarebbe un ...

Uccide due donne a colpi di pistola nel Catanese e poi si suicida Sky Tg24

Un uomo si spara dopo aver ucciso due donne a Riposto, nel Catanese La Repubblica

Riposto (Catania): due donne uccise a colpi di pistola. "Il killer si è ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Trinitapoli, ucciso con 3 colpi di pistola in faccia mentre era in sella a uno scooter: 3 arresti dopo quasi 3 anni La Gazzetta del Mezzogiorno

Mafia nella Bat, "il napposo" ucciso per la supremazia nel narcotraffico. In cella la rabbia di "Codino", boss del clan l'Immediato

(ANSA) - VARESE, 11 FEB - Un uomo è stato ucciso a colpi di pistola e il cadavere è stato trovato in un canalone a Castelveccana, nei boschi in provincia di Varese. Lo ha reso noto la Procura di ...Due donne uccise nelle ultime ore a Riposto ... La seconda invece sarebbe stata ferita mortalmente appena scesa dalla sua auto, una Fiat Panda, centrata a colpi di pistola. La vittima si è accasciata ...